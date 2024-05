Potenza, emergenza idrica: incontro in Regione. I dettagli

Per affrontare in maniera preventiva l’acuirsi dell’emergenza idrica che investe il comparto agricolo e zootecnico, il Capo di Gabinetto della presidenza della Giunta – Michele Busciolano, di concerto con gli assessorati all’ambiente, territorio e energia e alle politiche agricole, alimentari e forestali, ha convocato oggi un incontro in Regione al quale hanno partecipato i direttori generali Roberto Tricomi e Emilia Piemontese, l’amministratore unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata – Giuseppe Musacchio e Pasquale Coccaro in rappresentanza dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità di portare all’attenzione di tutti i soggetti competenti le richieste di dotazioni irrigue avanzate dal Consorzio di Bonifica, sfruttando anche le caratteristiche di interconnessione degli schemi idrici interregionali.

Il rappresentante dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha fornito alcuni elementi tecnici relativi alle disponibilità presenti nei diversi invasi e si è impegnato nel brevissimo tempo a fornire possibili scenari di ripartizione delle risorse idriche.

Ove le problematiche non dovessero trovare soluzione e al fine di aggiornare le intese agli attuali scenari, la Regione Basilicata non esclude la possibilità di convocare il tavolo tecnico dell’Accordo di programma sulle risorse idriche con la Regione Puglia e il Governo.