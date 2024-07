Potenza, esodo estivo: questa la gestione della viabilità sulle strade della provincia

Si è riunito, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Comitato Operativo per la Viabilità – C.O.V., convocato per la pianificazione delle misure sulle principali arterie stradali del potentino, in previsione dell’esodo estivo.

Ai lavori del Tavolo prefettizio hanno preso parte i rappresentanti di Questura, Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Anas, della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza e dei Comuni di Lagonegro e Lauria, municipalità interessate dagli svincoli sulla A2 Autostrada del Mediterraneo.

Nel corso della riunione, il faro è stato immediatamente puntato sull’area sud della Basilicata, con un focus specifico sulla SP19 (ex Strada Statale), nel tratto lagonegrese all’altezza della c.d. Galleria De Lorenzo, attualmente chiusa al transito.

Il Tavolo ha rivisto la viabilità alternativa, escludendo l’attraversamento attraverso il territorio comunale di Lagonegro nel caso di eventuale chiusura temporanea della Autostrada A2 del Mediterraneo, nella tratta ricompresa tra gli svincoli Lagonegro e Lauria Nord.

I lavori sono, quindi, proseguiti con l’esame del “Piano di gestione dell’esodo estivo 2024” predisposto dalla Struttura Territoriale di Anas s.p.a., in vista dell’atteso incremento dei flussi veicolari sulle arterie di competenza e, in particolare, sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, corridoio preferenziale per la mobilitazione dei flussi nord/sud e viceversa, in sovrapposizione tra transiti locali e di lunga percorrenza.

Il Piano si compone di due fasi: la prima, di studio degli elementi che concorrono a determinare gli scenari attesi e l’analisi delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi; la seconda, organizzativa delle misure e dei provvedimenti da adottare in ogni condizione, sulla base dei diversi Codici di allerta:

BIANCO: criticità bassa fase di preallerta – Preannunciata congestione non ordinaria di traffico Condizione di esercizio normale.

VERDE: criticità moderata fase di allerta – Condizioni di viabilità minacciate dalla preannunciata congestione del traffico intenso prossimo alla saturazione Condizione di criticità della viabilità gestibile con gli strumenti ordinari.

GIALLO: criticità media fase di intervento – Condizioni di fluidità intermittenti e discontinue indotte da sovraccarico Condizioni di esercizio ancora gestibile dagli organi di Polizia Stradale e dagli Enti gestori nonché dalle strutture operative di puntuale o distribuito del traffico, possibile attivazione di manovre di mitigazione preventivo soccorso.

ROSSO: criticità significativa fase di intervento – circolazione è in stallo prolungato o brevemente interrotta, si stima che il blocco possa protrarsi nel tempo, tanto da suggerire deviazioni dei mezzi leggeri e/o pesanti su percorsi alternativi, manovre di delocalizzazione degli accodamenti e/o attivazione di aree di stoccaggio temporanee Scarsa a nulla fluidità per cui sono necessarie manovre di mitigazione e prevenzione del potenziale ulteriore sovraccarico da gestire.

NERO: criticità critica fase di intervento – La circolazione è bloccata e si prevede che l’interruzione si possa protrarre nel tempo, tanto da imporre deviazioni su percorsi alternativi, manovre di delocalizzazione degli accodamenti e attivazione di aree di stoccaggio. La transitabilità è fortemente condizionata, è necessario il coinvolgimento del CCS, COV, Comitato Nazionale di Viabilità, Protezione Civile.

Il documento pianificatorio ha trovato l’approvazione del Tavolo, che ha contestualmente disposto un rafforzamento per l’intero periodo estivo della vigilanza da parte delle Forze di Polizia, affiancate da Polizia provinciale e Polizie locali, allo scopo di dare maggiore efficacia all’attività di prevenzione e repressione delle condotte irregolari e pericolose su strada.

Queste le parole del Prefetto di Potenza Michele Campanaro all’esito della riunione:

“Il ruolo della pianificazione è di primaria importanza per affrontare al meglio l’incremento del traffico veicolare determinato dall’esodo estivo ed assicurare spostamenti più sereni sulle arterie principali di questa provincia.

In questo senso, il Comitato Operativo Viabilità, costituito in Prefettura, svolge un ruolo strategico con la sua collaudata azione di coordinamento di tutti gli operatori della sicurezza, in stretto contatto con i gestori delle strade”.