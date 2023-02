Potenza: finalmente l’inaugurazione del sottopasso di Via Roma! I dettagli

Dopodomani, Sabato 18 febbraio, alle ore 11.30, sarà inaugurato il sottopasso Fal di Via Roma a Potenza.

Quest’opera, molto attesa dai cittadini, integra e completa gli interventi già compiuti con la eliminazione dei passaggi a livello e la realizzazione di altri due sottopassi in Via Angilla Vecchia e in Via Calabria; per la sua realizzazione ha avuto un ruolo fondamentale la Regione Basilicata, con particolare riferimento all’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Fesr Basilicata, in sinergia con il Comune di Potenza.

Alla manifestazione interverranno: il Presidente e il Direttore Generale di Fal, Rosario Almiento e Matteo Colamussi; l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Donatella Merra: il Sindaco di Potenza, Mario Guarente. Chiuderà gli interventi il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

