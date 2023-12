Potenza, firmato il Protocollo sul “Controllo di Vicinato”: ecco di cosa si tratta e i Comuni interessati

Questa mattina, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per la sottoscrizione del Protocollo sul “Controllo di vicinato” con i Sindaci dei Comuni Calvera, Campomaggiore, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Filiano, Forenza, Grumento Nova, Lavello, Montemilone, Noepoli, Rapone, San Paolo Albanese, Satriano di Lucania, Tito e Viggianello.

Presenti, oltre ai Sindaci sottoscrittori, il Sindaco di Potenza, il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco ed i Dirigenti della Sezione di Polizia Stradale e del Posto di Polizia Ferroviaria.

Prima di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo, il Prefetto Campanaro ha illustrato l’andamento complessivo della delittuosità nei 17 Comuni interessati, da un lato rassicurando i Sindaci circa un generale trend in diminuzione dei reati comuni (-8,9% la flessione a livello provinciale alla fine del mese di novembre 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022) e, dall’altro, evidenziando l’importanza di continuare a tenere alta la guardia, anche tenuto conto del sensibile aumento dei delitti predatori (in particolare, furti in appartamento) registrato in alcuni ambiti territoriali della provincia.

Ha affermato il Prefetto Campanaro illustrando i dati interforze:

“Di fronte di una generale diminuzione dei reati, è necessario continuare ad investire tempo e risorse nel rafforzamento delle rete della sicurezza urbana, che permette ai cittadini di percepire più nitidamente la vicinanza delle Istituzioni.

Il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza e l’investimento negli organici della Polizia Locale sono le condizioni essenziali per contribuire a garantire le condizioni di sicurezza di ogni comunità locale.

A questi strumenti si aggiunge, utilmente, anche il Controllo di Vicinato che oggi estendiamo, in particolare, a quelle realtà di confine della nostra provincia più esposte al fenomeno del c.d. ‘pendolarismo criminale’ ”.

Nell’ambito degli strumenti che i cc.dd. ‘Decreti Sicurezza’ prevedono per l’attuazione della sicurezza integrata, il Rappresentante del Governo ha sottolineato come il “Controllo di Vicinato” rappresenta quello che maggiormente responsabilizza i cittadini, promuovendo una sicurezza partecipata, incrementando i livelli di consapevolezza delle singole comunità sulle problematiche del territorio, favorendo, in sintesi, forme di coesione sociale attraverso modalità di vicinato solidale.

Il Protocollo – che nei mesi scorsi è stato già sottoscritto da altri 11 Comuni, incluso il Capoluogo – prevede la costituzione dei ‘Gruppi di Vicinato’ e l’individuazione di coordinatori degli stessi gruppi, con il compito di svolgere attività di mera osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadano nella propria zona di residenza, informando tempestivamente i referenti delle Forze di Polizia.

I Comuni, per parte loro, si impegnano a realizzare ed installare, nelle zone interessate, apposita cartellonistica conforme al Codice della Strada, mentre la Prefettura assicura che i coordinatori dei ‘gruppi di vicinato’ siano adeguatamente formati dalle Forze di Polizia, nel corso di periodici incontri.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro a margine della sottoscrizione:

“Esprimo grande soddisfazione per l’importante ampliamento della rete del controllo sociale previsto da questo Protocollo ad altri diciassette comuni della provincia, segno di una crescente consapevolezza da parte delle Amministrazioni locali dell’importanza delle politiche di sicurezza urbana, quale fattore decisivo per la crescita e lo sviluppo dei territori”.

La riunione dell’Organo di Sicurezza provinciale è poi proseguita per pianificare il potenziamento delle misure di sicurezza in vista delle prossime festività natalizie.

In previsione di un incremento del traffico veicolare ed al fine di tutelare la sicurezza stradale, il Prefetto Campanaro ha disposto il rafforzamento della vigilanza sulle principali arterie della provincia, a partire dal tratto autostradale Sicignano-Potenza e sui punti più critici della viabilità, definiti da specifico tavolo tecnico in Questura.

Il Rappresentante del Governo ha, in particolare, disposto di intensificare, in occasione dell’ultimo dell’anno, l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme di comportamento alla guida, afferenti alle condizioni psicofisiche dei conducenti, al corretto utilizzo dei dispositivi telefonici ed elettronici ed al rispetto dei limiti di velocità.

È stata, inoltre, decisa l’intensificazione dei controlli sulle stazioni ferroviarie, in corrispondenza degli orari di arrivo dei treni ad alta velocità e dei convogli utilizzati dai pendolari, oltre alla intensificazione dei controlli per contrastare la produzione e la vendita degli artifizi pirotecnici illegali.

“Saranno messi in campo nei prossimi giorni importanti dispositivi di sicurezza, per garantire alla comunità potentina di passare un sereno periodo di festività”, ha concluso il Prefetto Campanaro.