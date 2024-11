Potenza: fornitura gratuita o semigratuita di libri scolastici, ecco chi può farne richiesta

Il Comune di Potenza comunica:

“con determina RCG N° 2662 del 19/11/2024 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – A.S. 2024/2025.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma digitale predisposta dall’Amministrazione Comunale e raggiungibile all’indirizzo: https://cittadino.omnibussolution.it/login/potenza compilando il format per il caricamento della richiesta in ogni sua parte entro il 19 dicembre 2024.

Il contributo può essere richiesto dal genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne) o dal tutore.

L’ISEE “ordinario” del nucleo familiare riferito all’anno 2022, in corso di validità non deve superare i € 20.000.

Lo studente deve essere residente nel Comune di Potenza ed essere iscritto e frequentare l’istruzione scolastica secondaria statale e paritaria di I grado o il primo o secondo anno dell’istruzione secondaria di secondo grado statale o paritaria“.