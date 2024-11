Potenza, brutto incidente in provincia: purtroppo due persone non ce l’hanno fatta. Tratto di strada chiuso. I dettagli

Anas informa:

“A causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso al transito un tratto della strada statale 655 “Bradanica”, in corrispondenza del km 67,200, a Venosa, in provincia di Potenza.

Il sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – si è verificato tra due autoarticolati ed ha provocato il decesso di due persone ed il ferimento di un’altra, per la quale è già intervenuto l’elisoccorso.

La circolazione è deviata in loco allo Svincolo di Venosa Est (km 64,400) in direzione Matera e allo Svincolo di Venosa Sud (km 68,400) in direzione Foggia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, anche al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.