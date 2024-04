Potenza, furto in casa: arrestata una persona! Ecco cosa è successo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino albanese per furto in abitazione.

In particolare, nella mattinata di Domenica è giunta una segnalazione di un furto in abitazione su utenza 113, a seguito della quale la centrale operativa ha inviato prontamente una volante sul posto per effettuare la costatazione di avvenuto furto.

Nel frattempo, sempre su indicazione della centrale operativa, l’altra volante di turno ha perlustrato attentamente le zone limitrofe al fine di rintracciare eventuali responsabili.

Durante l’attività di osservazione, grazie all’intuito degli operatori è stato notato un soggetto che si nascondeva tra le autovetture in sosta per eludere il controllo di polizia.

Alla luce del comportamento sospetto, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto il suddetto, sottoponendolo a perquisizione sul posto, all’esito della quale venivano rinvenuti all’interno di un marsupio numerosi oggetti di valore e due documenti di riconoscimento direttamente riconducibili al nucleo familiare poco prima derubato.

Alla luce dei fatti, l’individuo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Potenza e, a seguito di formalizzazione di denuncia di furto, tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Quanto rinvenuto e riconosciuto in sede di denuncia è stato immediatamente restituito alla vittima.