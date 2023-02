Potenza, gara difficile per le ragazze della PM Volley: i dettagli

Partita non semplice per la PM Volley Potenza che a Turi cede il passo alla Farmacia Mastrolonardo per 3-1.

Gara difficile per il sestetto di coach Marco Orlando che non poteva contare sull’infortunata Ilenia Perillo e sull’altra schiacciatrice Simona Laguardia, nel complesso però bisogna prendere il positivo da questo risultato ottenuto contro una formazione che in classifica si sta facendo rispettare e che insidia la quinta posizione.

Nel primo set il Turi fa valere il fattore campo con le ragazze di Cosimo Meuli che si impongono sul 25-19.

Nel secondo parziale la PM Volley vuole recuperare lo svantaggio ma le turesi sono arcigne e ben organizzate e riescono ad imporsi anche in questa occasione ma con il 25-20.

Nel terzo set arriva il riscatto delle potentine, Di Camillo e compagne con grinta e determinazione ribaltano le sorti dei primi due parziali ed accorciano in virtù del 20-25 che porta la gara sul 2-1.

Nel quarto set le ragazze di coach Orlando scendono in campo per tentare di prolungare la contesa al tie-break e quasi ci riescono, il Turi riesce a spuntarla alle battute finali con il 25-22 che chiude il match sul definitivo 3-1.

Settimana prossima la PM Volley Potenza ritorna alla palestra Caizzo, domenica 26 febbraio c’è la VolleyUp Eulogic Acquaviva delle Fonti.a

