Potenza, garage in fiamme! Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza comunica che nella notte scorsa, precisamente alle ore 01.50, è intervenuto in seguito a un incendio verificatosi in un garage situato in via Batislava a Potenza.

La Sala Operativa del 115 è stata allertata da un passante che, per caso, ha notato del fumo fuoriuscire dalla serranda chiusa del garage.

Immediatamente, è stata inviata sul luogo un’autopompa con una squadra composta da cinque unità.

Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno dovuto forzare la serranda per poter accedere al locale e intervenire prontamente al fine di mettere in sicurezza l’edificio, evitando che le fiamme si diffondessero all’intera struttura.

È stato possibile gestire l’incidente senza la necessità di evacuare la struttura, garantendo così la sicurezza dei residenti e prevenendo ulteriori danni.

Queste alcune foto.