Potenza, giornata internazionale della Pace: il Comune in campo per promuovere l’apertura nei confronti del prossimo. L’iniziativa

E’ stata presentata giovedì 21 settembre, in occasione della Giornata internazionale della Pace, nella sala conferenze del Palazzo della Cultura, in via Cesare Battisti, l’edizione 2023 della ‘Settimana della Cultura’, intitolata ‘Insieme nella Pace’.

L’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Potenza promuove, come spiega l’assessore alle Politiche sociali Fernando Picerno

“questa visione per realizzare la quale abbiamo selezionato dieci Project leader, con i quali abbiamo pianificato attività e iniziative dedicate alla pace quale leva di inclusione e di attivazione delle comunità e dei quartieri della città.

L’obiettivo è quello di raggiungere le persone, i cittadini, sollecitando tutti a stili di vita e comportamenti inclusivi, ritenendolo il modo migliore per far emergere quelle qualità e quelle esperienze che costituiscono un patrimonio da sostenere e valorizzare, un capitale di partecipazione e sensibilità in piena coerenza con gli obiettivi strategici del Piano Sociale di Zona 2022 – 2024 dell’Ambito Territoriale Sociale della Città di Potenza”.

Il 21 settembre si celebra la Giornata internazionale della pace, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981.

Prosegue Picerno:

“Questa data rappresenta un ulteriore incentivo simbolico per promuovere l’apertura nei confronti del prossimo, la visione di un nuovo umanesimo, un modo nuovo e potente di stare insieme.

La Settimana della Comunità 2023, insieme nei quartieri e nella città ci condurrà a scoprire l’azione quotidiana dei Servizi sociali verso l’inclusione, verso il prendersi cura, verso l’occuparsi della fragilità.

La nostra comunità, sarà concretamente quindi, lo auspichiamo, ‘insieme nella pace’”.a

