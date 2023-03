Potenza, gli alunni di questa scuola sul podio di questa finalissima regionale! Congratulazioni a tutti

Campioni regionali di Green Game “Basilicata” i ragazzi della classe 2^B dell’IIS “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo – plesso di San Brancato.

Sul podio al 2^ posto la 1^I dell’IIS “Einstein – De Lorenzo” di Potenza e medaglia di bronzo alla 2^AS dell’IIS “Federico II di Svevia” di Melfi.

Si è svolta mercoledì 8 marzo la Finale Regionale “Basilicata” del progetto didattico GREEN GAME che ha coinvolto gli studenti lucani sui temi della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale.

Le classi finaliste si sono ritrovate al Palarossellino di Potenza: 1000 ragazzi pronti a battersi attraverso i famosi quiz del progetto, per un posto sul podio.

Una classifica stravolta dopo ogni domanda, ragazzi trepidanti e pieni di entusiasmo si sono battuti fino all’ultimo ottenendo risultati straordinari, al di là dei vincitori, segno di grande preparazione.

Oltre all’ambito titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME BASILICATA, le Scuole prime tre classificate hanno anche ottenuto un contributo per l’acquisto di materiale didattico e le targhe premio.

Ma i Consorzi Nazionali hanno voluto riservare una grande sorpresa ai ragazzi per ringraziare le scuole della straordinaria partecipazione: in Finale Nazionale a Roma il 26 maggio p.v. parteciperanno le prime tre classi per ogni provincia che hanno ottenuto il punteggio più alto (da regolamento era previsto soltanto una classe per ogni provincia).

Passano quindi alla sfida nazionale con oltre 160 Scuole provenienti da tutta Italia, per la provincia di Potenza la 2^B dell’IIS “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo – plesso di San Brancato, la 1^I dell’IIS “Einstein – De Lorenzo” di Potenza e la 2^AS dell’IIS “Federico II di Svevia” di Melfi.

A rappresentare la provincia di Matera la 1^A CAT dell’IIS “Loperfido Olivetti” di Matera, la 1^A Scientifico dell’IIS “Bernalda” di Ferrandina (MT) e la 1^B SS dell’IIS “Isabella Morra” di Matera.

Hanno sostenuto, tifato e incoraggiato i ragazzi durante l’evento, i rappresentanti dei Consorzi Nazionali: Michele Castelnovo per Biorepack (collegato da remoto) mentre erano presenti Gennaro Galdo per Cial, Claudia Rossi per Comieco, Monica De Giovanni per Corepla, Elena Ferrari per Coreve e Roccandrea Iascone per Ricrea:

“Il Green Game si conferma un’iniziativa vincente anche dopo 10 anni di attività.

Oggi l’entusiasmo dei 1000 ragazzi che hanno gareggiato per la finale ci ha colpiti e riempiti di orgoglio.

Ogni anno riscontriamo una sempre maggiore sensibilità dei più giovani verso i temi della sostenibilità e del riciclo e questo è per noi il vero obiettivo del nostro lavoro”.

Un’edizione fortemente voluta dai Consorzi Nazionali per dare la possibilità agli studenti di partecipare in modo innovativo, formativo e soprattutto coinvolgente ad una didattica originale che ha toccato temi di fondamentale importanza.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Potenza dott. Mario Guarente, che insieme all’Assessore Maddalena Fazzari hanno creduto fortemente nel progetto, mostrando una forte sensibilità nei confronti dei temi trattati da Green Game. Presenti anche l’Assessore all’Ambiente del Comune di Matera Giuseppe Digilio, il Vice-Sindaco del Comune di Tramutola Annamaria Grieco, il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino e il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, arrivati a Potenza per sostenere le Scuole nella sfida regionale.

Impeccabili Alvin Crescini e Stefano Leva alla conduzione della Finale che hanno saputo alternare momenti di grandissima concentrazione a momenti di ilarità ed entusiasmo. Lo staff del Green Game ringrazia fortemente tutti i docenti che hanno collaborato al progetto

Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da Regione Basilicata e dal Comune di Potenza.

Si chiude così la prima parte della 10^ edizione del Green Game.

Domani lo staff si sposterà a Pozzilli (IS) per la Finale Regionale Molise.a

