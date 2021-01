Potenza: gruppo di cani “protegge” il Leone! Li avete visti?

A Potenza non si parla di altro.

Da ieri sera un gruppo di cani randagi sta facendo discutere i cittadini.

La foto del branco a “protezione” del Leone sta facendo il giro del web e c’è chi si è anche divertito con diversi fotomontaggi.

Nonostante la “burla”, il gruppo di cani è reale, ed è stato visto girovagare in maniera mansueta su via Vaccaro e in altre strade limitrofe cittadine.

C’è chi lancia l’allarme, preoccupandosi del fatto che sono randagi, chi invece è intenerito dall’immagine di questa “famiglia”, trovandola bellissima e di buon auspicio per l’anno nuovo.

Voi come la pensate?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)