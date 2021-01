Avigliano: rientro a scuola in sicurezza! 1400 tamponi per tutelare la salute. I dettagli

Il Comune di Avigliano (PZ) si attiva per la riapertura in sicurezza delle scuole.

Fa sapere il Sindaco Giuseppe Mecca:

“Ci risiamo, sempre a tutela delle nostre scuole.

Dopo essere stati tra i primi in Basilicata a condurre un’operazione in modalità Drive in il 20 e 21 ottobre scorso, grazie alla straordinaria attività dell’Asp, da domani mattina saremo di nuovo impegnati a tutela delle nostre scuole, e ancora una volta tra i primi a farlo in modo così poderoso considerando i comuni aventi una popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Domani e dopo domani, infatti, saremo al fianco dei nostri piccoli, insieme alle scuole e alla Protezione civile, tutti a supporto dell’azienda sanitaria.

In 2 giorni verranno eseguiti circa 1400 tamponi.

Conclusa l’attività di carattere medico-sanitario, ci sarà immediatamente la sanificazione dei luoghi.

Sono sicuro che la nostra comunità anche questa volta risponderà in modo perfetto, come sa fare”.

