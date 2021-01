Melfi: in Ospedale al via le vaccinazioni! Il direttore della Rianimazione Dott. Severino e il Dott. Rosucci, rianimatore tra i primi. Ecco le loro parole e le foto

Come anticipato dalla nostra Redazione, questa mattina è partita la campagna di vaccinazione anti Covid a Melfi (PZ) riguardante i primi 50 operatori del Pronto Soccorso, Radiologia e Rianimazione dell’Ospedale San Giovanni di Dio.

Una tappa storica per la nostra sanità e per la struttura, presidio sempre più gettonato anche da pazienti provenienti da fuori regione.

Dopo il consenso fornito, gli operatori si sono sottoposti al vaccino, data anche la loro posizione lavorativa (maggiormente esposta a rischi).

Il primo ad essere vaccinato è stato un OSS del Pronto Soccorso, seguito poi da un’operatrice e dagli operatori della Rianimazione.

Tra questi il Dott. Felice Severino (direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Melfi) e il Dott. Mauro Rosucci (Medico Anestesista-Rianimatore).

Entrambi soddisfatti e senza la comparsa di alcuna complicazione, a diverse ore dall’inoculazione del vaccino, hanno dichiarato alla nostra Redazione:

“Ci auguriamo davvero che questo nostro gesto sia di insegnamento a tutti coloro che nutrono dubbi sul vaccino.

Vaccinarsi significa tutelare maggiormente chi ci sta vicino, dai pazienti, alla famiglia, ai conoscenti.

E’ un atto di responsabilità consapevole e necessario per poter uscire definitivamente da questa pandemia.

Il Coronavirus va sconfitto insieme”.

Hanno poi precisato:

“L’unità operativa di Rianimazione, in accordo con la Direzione Sanitaria e sotto il coordinamento del caposala Antonio Forte, ha allestito una stanza di osservazione post vaccinale per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti gli operatori coinvolti in questa giornata (10/15 Min)”.

La vaccinazione verrà poi successivamente eseguita agli operatori di tutti i restanti reparti del presidio.

Queste alcune foto.

