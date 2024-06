Potenza, i nostri piccoli potranno assistere a interventi dei Vigili del Fuoco, di soccorritori, di squadre cinofile e tanto altro: ecco il progetto e come iscriversi

Nell’ambito del progetto “anch’io sono la protezione civile”, promosso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, si svolgerà anche a Potenza organizzato dal locale Gruppo Lucano il relativo “campo scuola”.

Un’attività molto importante che vuole trasferire ai piccoli volontari in erba tutte quelle nozioni ed esempi del buon vivere civile e soprattutto di solidarietà.

Il campo si svolgerà a Potenza dal 20 al 27 luglio e sarà indirizzato ai giovani, di ambo i sessi, con età compresa tra i 10/16 anni, i posti sono limitati a trenta e il campo è completamente gratuito.

Un’occasione da non perdere per i genitori che potranno approfittare dell’evento per vedere crescere i propri pargoli in maniera sana e corretta.

Sono previsti interventi dei Vigili del Fuoco, di soccorritori, di squadre cinofile e tanto altro, il tutto trasferito con una didattica appropriata all’età stessa dei partecipanti.

C’è tempo fino al 10 luglio per le iscrizioni; per ulteriori info si può contattare lo 377 412 9244 o scrivere a potenza@pcgl.it.