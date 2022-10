Potenza: il Comune si illumina di verde per fare luce su questa malattia che colpisce i bambini. Ecco i dettagli

L’Amministrazione comunale di Potenza ha inteso aderire alla Giornata mondiale sulla Sindrome Pandas (Pedriatic Autoimmune Neuropsychiatric Disorder associated with A Streptococci), istituita per sensibilizzare e diffondere la conoscenza su questa sindrome pediatrica.

La manifestazione, che avrà luogo su tutto il territorio nazionale, prevede che i monumenti/edifici più significativi delle città siano illuminati di verde, colore scelto come simbolo dell’evento: il 9 ottobre il Palazzo di Città sarà illuminato, quale gesto simbolico di adesione alla manifestazione.a

