Potenza: il noto critico d’arte di Striscia la Notizia in questo Museo Archeologico Nazionale della provincia!

Il famoso critico d’arte, Luca Nannipieri, volto televisivo conosciuto per le sue apparizioni a Striscia La Notizia e RaiUno, ma i cui libri sull’arte sono tradotti all’estero e messi in collana dai professori emeriti della Sorbonne di Parigi, in uscita con un romanzo pubblicato da Rizzoli dedicato a Canova e Napoleone, tiene una conferenza al Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano (Potenza), giovedì 25 agosto, ore 18:00, con il saluto del Sindaco Giovanni Setaro e del Presidente del Centro Culturale Franco Italiano, avvocato Salvatore Pagliuca.

La conferenza viene condotta da Manuela de Leonardis, storica dell’arte e giornalista.

La conferenza si intitola “A cosa serve l’arte” e sarà una conversazione su come far rivivere e far rinascere i piccoli e grandi centri storici d’Italia, non soltanto quelli visitati dai turisti, ma soprattutto quelli a rischio desertificazione, con l’allontanamento delle nuove generazioni e la difficoltà a generare lavoro ed economie nei piccoli centri abitati.

Sul ruolo delle comunità, delle associazioni e dei professionisti dell’arte e della cultura, Luca Nannipieri ha speso buona parte delle sue pubblicazioni (Skira, Rizzoli, in Francia L’Harmattan).

Conosciuto al grande pubblico per le divulgazioni sulle grandi reti televisive italiane, Luca Nannipieri è infatti uno storico dell’arte che ha sempre cercato un dialogo con il pubblico più vasto dai social (la sua Pagina Pubblica Facebook è molto seguita) alle testate nazionali (ha collaborato con i maggiori quotidiani e settimanali) fino alle televisioni che lo hanno ospitato e lo ospitano a far conoscere l’arte, non solo quella antica ma anche quella contemporanea, come è accaduto con la rubrica su Striscia La Notizia “EnigmArte”, condotta dall’inviata Chiara Squaglia..

L’incontro al Museo Nazionale, ad ingresso gratuito, è organizzato dal Centro Culturale Franco Italiano.a

