Potenza, in provincia al via il Campo Scuola per ragazzi: ecco il calendario di tutte le attività

L’Associazione Protezione Civile Balvano è lieta di presentare l’evento: “CAMPO SCUOLA di BALVANO”.

Come fa sapere in una nota:

“Il Campo Scuola si svolgerà dal 22/08/2022 al 27/08/2022 presso la sede dell’Associazione Protezione Civile di Balvano sita in Via Sandro Pertini n°8, 85050 Balvano (PZ) e saremmo lieti di averLa come nostro ospite per tutta la durata del Campo Scuola.

Si tratta di un’iniziativa che è nata con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi verso i principali rischi che caratterizzano il nostro territorio.

In particolare quest’anno abbiamo puntato sul concetto della conoscenza dei pericoli che i ragazzi possono incontrare nella loro fase adolescenziale.

Vogliamo esortare i giovani ad essere sempre coscienti delle loro capacità e dei loro limiti, e rispettosi della propria dignità in maniera tale da essere sempre attenti a non farsi adescare dalle tante lusinghe della realtà quotidiana, magari in un momento storico per la nostra nazione in cui risultano mancare riferimenti essenziali quanto a “valori” e “persone”.

In questo campo scuola infatti si è scelto di parlare di droga, di alcool, di bullismo, di sicurezza sanitaria e tanti altri temi fondamentali, perché riteniamo siano questi i fenomeni che attengono soprattutto alla sicurezza e alla salute dei giovani. Infatti tutti i giorni saranno tenute delle lezioni da parte di esperti esterni.

Inoltre i ragazzi toccheranno con mano le esperienze di una vera emergenza e saranno sempre seguiti dai nostri volontari, affinché avvenga la promozione delle buone pratiche di Protezione Civile.

Infatti i ragazzi si cimenteranno in alcune prove tipiche di un’emergenza come il montaggio della tenda ministeriale e il pernottamento al suo interno.

Non mancheranno i momenti ricreativi, di svago e laboratori rivolti ai ragazzi, sempre con un’attenzione particolare allo spirito di squadra e al mondo della Protezione Civile e della tutela dell’ambiente.

Tutto questo perché non dobbiamo dimenticare che i giovani sono il futuro della nostra società nei quali sono riposte le nostre speranze e le nostre aspettative”.

Di seguito il calendario delle attività che saranno proposte:

Lunedì 22 Agosto 2022

Ore 15:30 – Apertura dei Lavori e Presentazione delle finalità del Campo Scuola di Balvano.

A cura di Antonio Casciano, Presidente dell’Associazione Protezione Civile di Balvano.

Ore 16:00 – Cosa è la Protezione Civile? E quale è la sua funzionalità?

A cura di Responsabili Regionali del Dipartimento Protezione Civile Regione Basilicata

Ore 17:00 – Importanza della Prevenzione e Sicurezza Sanitaria

A cura del Dott. Ezio Di Carlo

Proseguiranno laboratori conoscitivi e di inclusione tra tutti i partecipanti.

Martedì 23 Agosto 2022

Ore 15:30 – Alcool e droghe alla guida.

A cura di Giovanni Turturiello.

Proseguiranno laboratori digitali per tutti i partecipanti, con giochi a tema e momenti di svago.

Mercoledì 24 Agosto 2022

Ore 15:30 – La Socializzazione e l’Associazionismo.

A cura del Sociologo Dott. Andrea Schiavone.

Ore 20:00 – Cena presso la sede dell’Associazione Protezione Civile Balvano

Giovedì 25 Agosto 2022

Ore 15:30 – Gli Incendi e l’Ambiente.

A cura di Rocco Guma.

Ore 18:00 – Montaggio Tenda Ministeriale.

Proseguiranno laboratori per tutti i partecipanti, con giochi a tema e momenti di svago.

Venerdì 26 Agosto 2022

Ore 15:30 –Escursione nel territorio di Balvano.

A cura di Tonino di TerraLucana.

Ore 20:00 – Ritorno alla base, cena e pernottamento in tenda ministeriale presso la sede

dell’Associazione.

Sabato 27 Agosto 2022

Ore 15:30 – Saluti Finali e Premiazione.

