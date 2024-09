Potenza, il parco Baden Powell si è trasformato in un vivace centro di aggregazione e divertimento! I dettagli

L’evento “Lazy Town”, organizzato sabato scorso dal Forum dei Giovani di Potenza in collaborazione con diverse associazioni giovanili e organizzazioni del territorio, ha trasformato il Parco Baden Powell in un vivace centro di aggregazione e divertimento, riscuotendo un grande successo, soprattutto tra i più giovani. La giornata è stata un inno alla partecipazione e all’impegno, avvicinando i ragazzi a temi importanti come la prevenzione, lo sport, la sostenibilità e la cultura.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di giovani che hanno accolto con entusiasmo le numerose attività proposte: dalla pulizia del quartiere Verderuolo e la raccolta alimentare solidale, agli screening gratuiti per la prevenzione delle malattie oculari, le campagne di sensibilizzazione su donazione del sangue ed educazione sessuale fino ai giochi interattivi con gli occhiali alcolvista.

Lo sport ha avuto un ruolo centrale, dalle strategie del gioco degli scacchi alle dimostrazioni di BMX, baskin, beach rugby e beach wrestling, che hanno coinvolto anche i più piccoli, incoraggiandoli a mettersi in gioco.

Grande interesse ha suscitato anche l’area dedicata alla cultura, a partire dalla scoperta della stampa 3D e a seguire con la lettura sul prato all’aria aperta, il mercatino del libro usato e la presentazione del libro “Il richiamo della strada”.

L’evento si è concluso in un clima di festa, grazie a un dj set che ha animato la serata, confermando il grande desiderio dei giovani di vivere momenti di condivisione e divertimento.

Una menzione speciale per gli eventi di apertura e chiusura della manifestazione; il talk sui fuorisede e lo spettacolo “Storia di un giovane scritta in tempo…” che hanno consentito di guardare da più vicino le sfide e i sogni dei giovani di oggi e il “Coro arcobaleno della pace” in concerto che, attraverso le voci gentili dei ragazzi della parrocchia di “SS Pietro e Paolo”, ha trasmesso messaggi di pace, senza confini.

La manifestazione è stata resa possibile anche grazie alla Cooperativa Venere, gestore del Parco Baden Powell, che continua a offrire ospitalità e supporto alle iniziative giovanili e alla pagina de “Il Potentino” che ha raccontato con dedizione e professionalità ogni singola attività del festival.

“Lazy Town” è stata la dimostrazione che i giovani di Potenza sono pronti a impegnarsi e a fare la differenza, “Questa giornata è solo l’inizio di un percorso che vedrà i giovani della Città sempre più protagonisti e consapevoli”, fa sapere il Forum dei Giovani di Potenza.