Potenza: il Prefetto Campanaro incontra Telesca, neo Sindaco eletto

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto questo pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, la visita del neo eletto Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.

Il Rappresentante del Governo, nel congratularsi per il riconoscimento appena ricevuto dalla comunità potentina, ha rivolto i suoi migliori auguri al Primo Cittadino del Capoluogo lucano per l’impegnativo lavoro che sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni, assicurando il pieno supporto della Prefettura.

L’incontro, che si è svolto in un clima di cordialità e sintonia istituzionale, si è rivelato utile occasione per fare un primo focus sui temi strategici e di interesse comune che riguardano la città di Potenza, dalla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica alla sicurezza urbana, dalla protezione civile alla gestione dell’accoglienza per i richiedenti asilo, per arrivare alle più ampie tematiche dell’economia, del mondo del lavoro e del sociale.

Sulla sicurezza urbana, in particolare, il Prefetto Campanaro e il Sindaco Telesca hanno ampiamente condiviso la necessità di focalizzare l’attenzione sui fattori che condizionano profondamente la pacifica convenenza civile dei cittadini, attraverso il rafforzamento degli strumenti affidati alla competenza degli Enti locali.

Il dialogo è, poi, proseguito sulla centralità della sfida legata all’attuazione dei fondi PNRR, che richiede a tutti gli attori istituzionali un particolare sforzo di attenzione per scongiurare l’insidioso pericolo che un volano così decisivo per la ripresa economica e sociale delle nostre comunità, possa diventare terra di conquista della criminalità.

“Questo primo, proficuo confronto con il Sindaco Telesca getta le basi per la costruzione di un percorso di leale collaborazione istituzionale e coesione sociale che vedrà, ancora una volta, Prefettura e Città di Potenza camminare insieme e condividere valori e priorità, avendo come orizzonte ultimo quello di garantire le migliori condizioni di vivibilità all’intera comunità potentina.

Il ruolo del Sindaco è di grandi responsabilità, rappresentando l’istituzione più prossima ai cittadini e, per questo, maggiormente vocata ad intercettare e dare risposte alle esigenze e criticità più differenti.

Formulo, quindi, al Sindaco Telesca gli auguri di buon lavoro, suggerendogli di fare propria la definizione che di città dà Italo Calvino nel suo ‘Le città invisibili’: la città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte” le parole del Prefetto Campanaro al termine dell’incontro.