Basilicata, Bardi: “Anche le imprese lucane potranno continuare a beneficiare della decontribuzione Sud”. i dettagli

“Anche le imprese lucane potranno continuare a beneficiare della decontribuzione Sud“.

Così il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, che nel congratularsi con il Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, Raffaele Fitto, lo ringrazia per aver ottenuto dalla Commissione europea la proroga della misura fino al prossimo 31 dicembre.

“Si tratta di una iniziativa importante che darà un grande contributo all’economia di tutte le regioni meridionali, anche della Basilicata.

Le ricadute positive sui livelli occupazionali saranno tangibili e incoraggianti.

Ci auguriamo che il dialogo avviato dal Governo italiano con la Commissione europea giunga alla definizione di uno strumento più mirato e a lungo termine, capace di attrarre nuovi investimenti nei nostri territori”.