Potenza, il Presepe del maestro Artese esposto nell’atrio del Palazzo di Città: ecco giorni e orari

“Un’opera unica, come sono uniche tutte le creazioni del maestro presepista Franco Artese;

una realizzazione che lascia ammirati per la bellezza dell’insieme, per la cura dei particolari, per la minuziosità di un lavoro che è possibile apprezzare da ogni angolo si abbia la fortuna di osservarlo.

Ringrazio – prosegue l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio – il Rotary Club Potenza, per aver voluto donare alla Città questa autentica meraviglia, che emoziona, suscita riflessioni e trasporta idealmente quanti lo osservano nel tempo e nel luogo nei quali la nascita del Salvatore diventano centro della storia dell’umanità”.

E’ possibile visitare il presepe di Artese, tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20,30, al piano terra del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti.