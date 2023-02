Potenza: il senatore Gianni Rosa in visita al carcere. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria- Segreteria Regionale della Basilicata:

“Si comunica che domani 7 febbraio 2023, alle ore 10,00, una delegazione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (S.A.P.Pe.), presieduta dal Segretario Regionale della Basilicata Saverio BRIENZA, unitamente al Segretario Provinciale Antonio BENEMIA, congiuntamente all’esponente parlamentare di Fratelli d’Italia Senatore Gianni ROSA, faranno una visita all’Istituto Penitenziario ‘A. Santoro’ di Potenza.

L’occasione della visita da parte del Senatore Gianni Rosa, espone il Segretario Brienza, sarà anche una occasione per il S.A.P.Pe. soffermarsi sulle condizioni di lavoro a cui sono sottoposti le oltre cento unità di Polizia Penitenziaria dell’Istituto potentino, che nel corso di questi ultimi anni è in fase di un radicale cambiamento strutturale, almeno per quanto riguarda gli ambienti detentivi, proiettati all’adeguamento previsto dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che però non risolvono complessivamente le criticità dei Baschi Azzurri”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)