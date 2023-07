Potenza: il sindaco Guarente in fondo alla classifica del Sole24ore su gradimento sindaci. I dettagli

Oggi, lunedì 10 luglio, sul Sole 24 Ore la diciannovesima edizione del Governance Poll, il sondaggio sul consenso dei governatori di regione e dei sindaci dei Comuni capoluogo, realizzato per Il Sole 24 Ore da Noto Sondaggi.

Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, PD) e Beppe Sala (Milano, centrosinistra) conquistano il primo posto della classifica degli amministratori locali più popolari in Italia, rispettivamente col 69% e il 65% delle preferenze.

Nella governance Poll dei governatori delle regioni italiane in coda invece il Sindaco di Potenza Mario Guarente.

Con un consenso del 42 per cento (in calo dell’8,3 per cento rispetto al 50,3 del giorno della sua elezione, nel 2019), Guarente (Lega) è all’87/o posto, l’ultimo della graduatoria ‘Governance Poll 2023’.a

