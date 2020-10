Potenza, piante e fiori venduti abusivamente: multe per 10000 euro!

Nell’ambito dei controlli predisposti dalla comandante Anna Bellobuono, secondo le indicazioni giunte dall’Amministrazione comunale e dall’assessore alle Attività produttive Stefania D’Ottavio, la Polizia locale ha proceduto al sequestro di piante e fiori venduti abusivamente.

Il potenziamento dei controlli ha portato all’accertamento di violazioni per un totale di circa 10.000 euro.

Dichiara la comandante Bellobuono:

“Il controllo sull’abusivismo commerciale è un’attività che la Polizia locale pone in essere quotidianamente e che, in questo periodo, caratterizzato dalla crisi originatasi a seguito dell’insorgere della pandemia da Coronavirus, diventa fondamentale per la tutela sia dei commercianti in regola sia, soprattutto, dei consumatori”.

