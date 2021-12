Potenza: il Sindaco visita il Comando dei Vigili del Fuoco! Ecco il suo impegno verso il Corpo Nazionale

Nel pomeriggio, il Sindaco Mario Guarente ha visitato il Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza.

Accolto dal Comandante, Ing. Giuseppe Paduano, ha incontrato il personale operativo e amministrativo in servizio presso la sede centrale in via Appia.

Dopo aver passato in rassegna operatori e mezzi, il Sindaco ha visitato la struttura e ha formulato gli Auguri di Buone Feste a tutti i Vigili del fuoco e alle rispettive famiglie, dopodiché l’incontro è proseguito in privato presso l’ufficio del Comandante.

Il Sindaco, oltre a riconoscere l’impegno professionale, si è impegnato a conferire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la Cittadinanza Onoraria all’inizio della prossima primavera.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)