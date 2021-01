Potenza: importante incarico per l’Europa affidato al Sindaco Mario Guarente! Ecco di cosa si tratta

Relatore unico per il Comitato delle Regioni e per tutti gli Stati membri a Bruxelles: questa la nomina alla quale è stato designato il Sindaco di Potenza Mario Guarente.

Ha sottolineato il Primo cittadino del capoluogo lucano:

“Si tratta di un incarico importante a livello europeo su tematiche di grande attualità, quali sono il rischio sismico e il dissesto idrogeologico.

Ringrazio quanti hanno ritenuto di affidarmi questo compito di grande responsabilità e per il quale garantisco il massimo impegno per far sì che, in un’Europa che guarda a un futuro sempre più green ed ecosostenibile, gli interventi tesi alla salvaguardia dei territori e al rispetto dell’ambiente rappresentino il fondamento per le azioni che si riterrà di porre in essere”.

