Potenza, in cammino per raggiungere la vetta del Monte Arioso da cui si potrà ammirare l’alba: l’iniziativa in programma

Il Forum dei Giovani di Potenza, in collaborazione con il CAI Giovani di Potenza, è lieto di annunciare un’iniziativa imperdibile per gli amanti della montagna e della vita all’aria aperta.

Durante il ponte di Ognissanti, l’1 e il 2 Novembre, sarà possibile vivere una due giorni di divertimento e escursionismo immersi nel cuore della natura, con un evento che unisce l’esperienza del trekking all’emozione di un pernottamento in rifugio.

L’iniziativa, denominata “Una notte al rifugio”, prenderà il via Venerdì 1 Novembre con il pernottamento presso il rifugio CAI in località “Fontana Delle Brecce” (comune di Marsico Nuovo).

I partecipanti, nelle prime ore del giorno successivo, sabato 2 novembre, si metteranno in cammino per raggiungere la vetta del Monte Arioso, da cui potranno ammirare l’alba.

L’evento include momenti di aggregazione e convivialità: cena in rifugio la sera del venerdì, colazione durante il trekking del Sabato e pranzo a sacco per recuperare le energie al termine dell’escursione.

La quota simbolica di partecipazione coprirà i costi di assicurazione, pernottamento e pasti, grazie al supporto organizzativo della Sezione CAI di Potenza.

Per partecipare è necessario iscriversi, entro le ore 18.00 di mercoledì 30 ottobre, attraverso il modulo online disponibile al seguente link https://forms.gle/KEyzD2yPm9KsyYnS7.

Ecco la locandina dell’evento.