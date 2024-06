Potenza in festa per nonno Nino che ha compiuto 100 anni! Tantissimi auguri

Tutta la comunità del Masci (Movimento Adulti Scout) di Potenza si è ritrovata intorno a lui per festeggiare i suoi cento anni.

E non poteva essere diversamente: Nino Albano è stato tra i protagonisti della storia del Masci di Potenza.

Lo ha fato sempre nello spirito del movimento, fondato sulla fratellanza, sulla solidarietà, sulla condivisione, sui valori dello scoutismo.

Un cammino che Nino Albano ha percorso insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle scout, fermamente convinto che sono questi i valori che vanno testimoniati per “lasciare questo mondo un po’ migliore di come l’avete trovato” come nel suo ultimo messaggio ha scritto lor Baden Powell, fondatore dello scoutismo.

Un impegno che Nino Albano ha sempre testimoniato nella sua vita.

Soprattutto quando, entrato nella comunità del Masci di Potenza, ha incontrato compagni di strada che questo impegno hanno condiviso con lui.

A Nino Albano, oltre agli auguri di tanti amici, sono giunti anche quelli del presidente nazionale del Masci, Massimiliano Costa; e da Filomena Olivieri, segretaria del Masci Basilicata.

Massimiliano Costa:

“Carissimo Nino, ho saputo da poco che oggi compi cento anni.

E’ una bella cosa per chiunque e soprattutto per un iscritto del Masci perché come adulto scout avrai vissuto certamente una vita intensa, certamente a servizio degli altri, certamente legata alla tua promessa e alla legge scout.

E’ un bel momento per te, per la tua famiglia e per tutto il movimento.

Tanti cari auguri da Massimiliano“.

Filomena Olivieri:

“Nino, voglio farti gli auguri di buon compleanno a nome mio e di tutti gli adulti scout della Basilicata. Ti siamo vicini con tanto affetto e ti auguriamo ogni bene.

Un abbraccio forte, forte e buona strada“.

Anche dalla nostra Redazione i più sinceri auguri.