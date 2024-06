Muro Lucano: entro quest’anno partiranno i lavori della chiesa dell’Ex Ospedale Diocesano. L’annuncio

“Ancora buone notizie per la nostra comunità!”.

Così il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, cha annuncia:

“Entro quest’anno partiranno i lavori di recupero e messa in sicurezza della chiesa dell’Ex Ospedale Diocesano per un importo pari ad € 445.000,00 fondi PNRR ottenuti nel 2022, a questi, si aggiunge un altro recente finanziamento di € 400.000,00 destinato all’adeguamento e la messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto per la chiesa di San Bernardino abbandonata a se stessa ormai da decenni.

Un ulteriore finanziamento di € 300.000,00 andrà alla chiesa del Convento dei Cappuccini.

Ringrazio il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il Senatore Gianni Rosa per l’attenzione dimostrata verso il prezioso patrimonio di Muro Lucano, rappresentato dalle nostre chiese che costituiscono un presidio sociale, culturale e storico della nostra comunità“.