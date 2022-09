Potenza: in provincia addio a Fabio, andato via troppo presto. Questo il messaggio alla famiglia

Come anticipato dalla nostra Redazione, Fabio è andato via, strappato alla vita dal brutto incidente che non gli ha lasciato scampo.

Questo il cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Rotonda, per la scomparsa di una delle più giovani anime:

“Il Sindaco Rocco Bruno e l’Amministrazione Comunale, a nome dell’intera comunità rotondese, si stringono all’angoscia che ha colpito la famiglia Cersosimo – Senise per la prematura scomparsa del giovane Fabio.

Attoniti ed impotenti di fronte a tale tragedia, consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto per l’assenza del vostro caro, esprimiamo il nostro cordoglio nella speranza che l’affetto di tutti noi possa almeno lenire il vostro dolore”.

Ciao Fabio.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.a

