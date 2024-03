Potenza, in provincia brutto scontro tra auto e bus!

Incidente stradale frontale questa mattina intorno alle 11:00 tra un autobus e una Fiat Panda sulla strada provinciale 62 nei pressi di Baragiano.

I due mezzi, come fa sapere rainews, sono venuti a contatto in un tratto in semicurva.

Ad avere la peggio è stata la vettura mentre il pullman si è accostato al bordo della strada, mantenuto sulla stessa dalle barriere di protezione.

Tanta paura per chi era sull’autobus mentre il conducente della macchina ha riportato un trauma cranico ed è stato portato al San Carlo dal 118 in codice rosso.

E’ comunque cosciente e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.