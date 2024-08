Potenza: in provincia concerto gratuito di Ermal Meta. I dettagli

Dopo l’entusiasmante esperienza alla conduzione del Concerto del Primo Maggio, si aggiunge una nuova data al calendario del tour estivo di Ermal Meta.

L’artista ritorna alla dimensione live in un anno per lui molto importante segnato dall’uscita del nuovo album dal titolo “Buona Fortuna”, uscito il 3 maggio, una riflessione sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a sua figlia Fortuna nata lo scorso 19 giugno.

Al fitto calendario in continuo aggiornamento si aggiunge una nuova data in Basilicata: lunedì 16 settembre 2024 a Lagonegro (PZ) in Piazza Unità D’Italia (ingresso gratuito).

Ha raccontato Ermal:

“Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente.

La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore. Buona Fortuna è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferrare il nostro destino non rendendoci conto che il più delle volte lo abbiamo già dentro.

Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po’ di più.

Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me”.

Ecco la locandina.