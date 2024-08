Marsicovetere: “continua il gemellaggio con la Città di Bernalda che come noi onora il Santo Patrono San Bernardino da Siena”. I dettagli

Esattamente sei anni fa, subito dopo l’elezione a Sindaco di Marsicovetere proponemmo un gemellaggio con la Città di Bernalda che come noi onora il Santo Patrono San Bernardino da Siena.

Così spiega il sindaco di Marsicovetere, Marco Zippari, che racconta:

“Agosto 2019 segnò per la nostra comunità la prima fondamentale tappa verso uno di quei percorsi che mettono insieme e in rete non solo le due comunità lucane ma anche le città di Siena, L’Aquila, Massa Marittima, Mirabella Eclano e Venosa tutte tappe che furono care al Santo.

Oggi è stata per me una emozione ritrovata poter tornare a Bernalda con l’Amministrazione Comunale di Marsicovetere, con il Parroco del Centro Storico, Padre Giovanni Pecile, con i componenti della Società Operaia di Marsicovetere, con il Comitato Feste e con tanti concittadini che hanno voluto raggiungere la Città di Pitagora che dall’alto del suo castello domina il Metapontino.

Le due comunità hanno condiviso diverse vicissitudini, prima tra tutte quelle di aver perso in questo 2024 i due parroci di riferimento a causa di una improvvisa dipartita.

Il mio pensiero oggi l’ho rivolto ai compianti Don Antonio Petrone e Don Mariano Crucinio rispettivamente parroci di Marsicovetere e Bernalda che tanto hanno consegnato in termini di partecipazione attiva alle due comunità ecclesiastiche e che ci hanno lasciati prematuramente.

Nel 2019 grazie anche al coinvolgimento diretto del Dottor Romolo Russo che ha fatto da ambasciatore tra Bernalda e Marsicovetere riuscimmo con l’impegno dei Consiglieri Comunali a metterci in rete e creare quel filo di collegamento che di fatto unisce due territori meravigliosi e straordinariamente ricchi di storia: la Val d’Agri e il Metapontino.

Oggi come allora insieme al già Sindaco Domenico Tataranno, neo eletto Consigliere Regionale della Basilicata intuimmo che oltre la fede, si potevano unire le comunità per storia, tradizione, cultura, sport e itinerari turistici trasversali.

Nel corso di questi sei anni il legame fra le due comunità è indissolubile e trova forza e vigore nei nuovi amministratori che stanno portando avanti con impegno e passione per la propria terrà questo legame di territorio e cultura.

La Basilicata è terra di eccellenze e non saranno certo le critiche o le ipercritiche a fare ombra sui tanti talenti di ieri e di oggi che appartengono o hanno origini Marsicoveteresi piuttosto che Bernaldesi.

Negli anni ’40 fu proprio l’arpista Joseph Vito di Marsicovetere a suonare insieme a Carmine Coppola originario di Bernalda e padre del più famoso Francis Ford Coppola nella Royal Philarmonyc orchestra di Chicago diretta da Arturo Toscanini.

Vivere i luoghi in un tempo determinato e complesso e amare la propria terra di appartenenza, vuol dire investire insieme in un solco di fede e di rispetto reciproco e fraterno.

Continueremo a mettere in campo azioni di rinnovamento e partecipazione diretta dei cittadini, grazie anche al contributo della Regione Basilicata e di tutti gli stakeholder che aderiranno ai nostri programmi di sviluppo per le aree interne della Basilicata“.