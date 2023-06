Potenza: in provincia giovani cineasti provenienti da oltre 40 paesi diversi pronti a dare spettacolo con i loro cortometraggi! I dettagli

Saranno 17 i cortometraggi che verranno proiettati venerdì 30 giugno nella cittadina della Basilicata in occasione della Weekly Competition di Cinemadamare 2023.

I registi che nell’ultima settimana hanno girato i loro film su tutto il territorio santangiolese provengono: 2 dagli USA, 2 dall’India, 1 dal Brasile, 1 dal Lussemburgo, 1 dall’Argentina, 1 dalla Croazia, 1 dal Cile, 1 dal Messico, 1 dall’Ungheria, 1 dal Kenya, 1 dalla Bulgaria, 1 dalla Francia, 1 dall’Estonia e 1 da Italia e Russia

Il comune lucano, tappa storica del Campus, è stato il set a cielo aperto dei cortometraggi di giovani cineasti provenienti da oltre 40 paesi diversi, di tutti i continenti, durante questa terza settimana di lavorazioni: proiezione gratuita per tutti, venerdì 30 giugno, presso la Piazza di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore e San Michele con premiazione dei più belli.

Il più grande raduno itinerante di filmmakers al mondo terrà spettacolo con la gara di short film girati da giovani cineasti, italiani e stranieri, nel meraviglioso borgo lucano.

I giovani partecipanti alla Kermesse hanno reso giustizia alle meravigliose location di Sant’Angelo, uniche nel suo genere, ponendo nuova luce sui meravigliosi Murales della città, esplorandone i colorati borghi e risaltando la natura incontaminata che circonda la cittadina lucana.

L’aiuto del popolo di Sant’Angelo è stato, come negli anni precedenti, forte e costante riuscendo a sostenere in ogni modo possibile i giovani cineasti italiani e stranieri.

Ecco alcuni nomi e le nazionalità dei registi che firmeranno le varie opere: Mollie Freerick e Taya Thornton dagli USA, Deval Soni e Megh Patil dall’ India, Enzo Pedroni dall’ Argentina, Kristina Tomic dalla Croazia, Nika Braun da Brasile e Lussemburgo, Matias Adonis dal Cile, Santiago Adame dal Messico, Victoria Vasconcellos dal Brasile, Peter Vadocz dall’Ungheria, Millan Taurus dal Kenya, Deyan Enicherov dalla Bulgaria, Aleksandr Rachynskyi dall’ Estonia, Guillaume Pere dalla Francia e Yulia Neproshina da Italia e Russia.

Tutti i filmmaker hanno risposto positivamente agli stimoli della città, che ha ispirato moltissime sceneggiature originali, che renderanno la competizione ancora più avvincente.

Questa terza tappa è coincisa anche con l’inizio del progetto “Sibilla”, uno dei principali focus di Cinemadamare 2023, che si strutturerà nel seguente modo anche durante le prossime tappe: per ogni settimana di Campus verrà estratto a sorte, tra i partecipanti volontari, un regista che dovrà girare 2 cortometraggi, di massimo 5 minuti, aventi la stessa traccia ma con sceneggiatura scritta per un corto dalla mano umana mentre per il secondo dall’ Intelligenza Artificiale.

I due prodotti saranno poi proiettati prima della consueta “Weekly Competition” organizzata alla fine di ogni settimana di lavorazioni e verranno valutati attraverso “l’applausometro” del pubblico in piazza. Tommaso Zingaretti, regista dall’Italia, è stato il primo a “sfidare” l’Intelligenza Artificiale durante questa settimana santangiolese.

L’appuntamento è per venerdì 30 giugno a Sant’ Angelo Le Fratte presso la Piazza di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore e San Michele per una coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati, dallo sperimentale al drammatico, dall’azione alla commedia.a

