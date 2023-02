Potenza: in provincia in scena un capolavoro senza tempo grazie a questi giovani musicisti! L’iniziativa

Prosegue domenica 12 febbraio alle 17.30, a Pietrapertosa, presso la Sala Consiliare, la Stagione concertistica dell’Associazione Connections, con un programma dedicato ai più piccoli.

Verrà proposto il celebre Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, in una versione per quintetto di fiati.

Incontreranno i bambini di Pietrapertosa per far conoscere loro un capolavoro senza tempo, capace di far divertire grandi e piccini:

Marta Lorenza Grieco al flauto;

Maria March Vazquez all’oboe;

Erminia Nigro al clarinetto;

Tiziana Malagnini al corno;

Ornella Bolognese al fagotto,

Con questo concerto, il terzo della Stagione appena iniziata, l’Associazione Connections si propone al pubblico dei più giovani con un repertorio pensato appositamente per loro, in un concerto che sarà anche occasione di dialogo con i musicisti che parleranno dei loro strumenti musicali, della “magia” delle ance e delle imboccature grazie alle quali si produce il suono e saranno aperti alle domande del pubblico.

L’ingresso al concerto è gratuito.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

