Potenza: in provincia mondo dell’atletica e comunità sgomenti per l’addio al campione e all’amico Vito Sisinni. Il ricordo

Gianni Pittella, sindaco di Lauria, scrive parole di commiato per la scomparsa improvvisa di Vito Sisinni:

“La tua scomparsa ha riempito il nostro cuore di un dolore profondo.

Siamo attoniti e impietriti!

Ho conosciuto Vito da ragazzo quando entrambi frequentavamo la sezione dei giovani socialisti, l’ho seguito ed ammirato come tutti nella sua passione per l’atletica, nel suo impegno lavorativo e poi sociale.

Tutti conoscevano la sua dolcezza di padre, di nonno e di amico, la sua bontà e generosità.

E tutti porteremo dentro di noi il suono della sua voce, la simpatia del suo sguardo, il contributo prezioso che ha dato alla comunità di Lauria”.

Club Atletico Lauria scrive:

“Nel dolore dell’addio al campione e all’amico Vito Sisinni, ricordiamolo nelle immagini di una sua vittoria tra la gente di Lauria nel 1976.

Il Club Atletico Lauria si stringe al dolore della famiglia, non ti dimenticheremo mai, grazie per i tantissimi racconti di atletica con la A maiuscola.

Queste le parole di un amico:

“Questo un giorno tristissimo.

È andato via l’amico Vito Sisinni, compagno di tanti allenamenti e di tante serate passate insieme a ricordare tutti gli aneddoti di gare in giro per l’Italia, tu grande campione che hai rappresentato il club atletico con le tue gesta sportive, dalle medaglie in campo nazionale, fino ad indossare la maglia azzurra.

Sto scrivendo queste poche righe con le lacrime agli occhi, sul filo di tanti ricordi, voglio ricordarti per le battute e le risate che abbiamo sempre condiviso.

Oggi vai via in punta di piedi, voglio ricordarti per il campione che sei stato

che per un decennio hai dominato la scena nazionale.Caro Vito riposa in pace un grande abbraccio a Nella e alle tue figlie Adalgisa e Francesca che amavi tanto e ne parlavi sempre con orgoglio.

Ciao”.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.