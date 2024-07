Asp Potenza: al via l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi infermieri! I dettagli

Altri otto infermieri destinati al potenziamento del servizio di emergenza urgenza 118.

È l’effetto dell’ultima delibera, la 687/24, firmata dal Direttore Generale della Asp Basilicata con cui si assume ulteriore personale a tempo indeterminato da destinare ad uno dei servizi più delicati e complessi in ambito sanitario regionale.

Quattro di loro sono assunti per scorrimento delle graduatorie del Concorso Unico Regionale, gli altri quattro invece rientrano per ‘stabilizzazione’ e rappresentano esigenze, già comunicate a Regione, sopravvenute al Piano Triennale del Fabbisogni del Personale per il triennio 2024-2026.

Nel piano previsionale la Asp avrebbe dovuto assumere otto infermieri a tempo determinato per fronteggiare le emergenze, per cui ha inviato quaranta lettere per trovare i professionisti da destinare al 118 ma hanno risposto solo in quattro e per giunta con disponibilità all’impiego dopo l’estate.

Motivo per cui è stata predisposta la comunicazione a Regione anticipando che sarebbero state invece assunte otto persone a tempo indeterminato con conseguente rimodulazione del piano del fabbisogno del personale.

Si tratta di assunzioni, di carattere straordinario e contingibile, che non vanno a gravare sul bilancio aziendale perché vanno a rimpinguare le vacanze create dalle cessazioni precedenti.

Le otto assunzioni deliberate a fine luglio dalla Asp seguono di poco le ulteriori dieci per il personale infermieristico destinato alle Centrali Operative Territoriali di recente inaugurazione e che sono operative dal 1° agosto.

Nel firmare la delibera, il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo ha ricordato come il primo impegno da lui preso con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza “sia stato quello di potenziare i servizi mediante le immissioni in ruolo del personale qualificato riveniente da concorso e da stabilizzazione per garantire in tutti gli ambiti la prosecuzione delle cure e dell’assistenza ad ogni livello.

Aver inserito oggi nuovo personale significa allentare le difficoltà che pure il 118 avverte per carenza di infermieri soprattutto in concomitanza con i periodi festivi”.

Sulle ultime assunzioni è intervenuto l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata Cosimo Latronico per cui “la delibera Asp garantisce l’immissione definitiva in servizio di otto infermieri che andranno a colmare parte delle lacune che si sono verificate negli ultimi tempi.

L’impegno comune di Azienda Sanitaria e Regione Basilicata è quello di garantire al cittadino utente, anche attraverso il personale del Dipartimento di Emergenza Urgenza, una sanità sempre più rispondente ai bisogni di assistenza e cura anche nella fase dell’emergenza e del soccorso.

Aggiungere personale alle postazioni più sguarnite sul territorio regionale, se pur a scaglioni, è un fatto importante che dimostra attenzione da parte dei due Enti al di là delle difficoltà che si incontrano nel reperire personale”.

Tra le delibere firmate a fine luglio, anche quella sull’attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità (D.E.P.) per l’anno 2023 che fanno seguito alla procedura selettiva e le modalità operative di individuazione dei beneficiari per l’anno 2023.

Le graduatorie finali di merito suddivise per Area Contrattuale, quindi per ruolo, porteranno i beneficiari ad avere un’integrazione economica totale fissata in 155 mila euro da suddividere per tutti i comparti.

Infine, con Delibera 698, indetto l’Avviso Interno per il conferimento di ventinove incarichi di Funzione per il personale appartenente all’Area degli Assistenti e Coadiutori.

Una delibera che era tanto attesa, motivo per cui, ringraziando gli uffici che continuano a lavorare alacremente anche a luglio, Maraldo ricorda che “anche in questo settore si sono mantenuti gli impegni presi in occasione degli ultimi incontri sindacali per il riconoscimento delle funzioni di ogni dipendente”.