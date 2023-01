Potenza, in provincia pericolosi edifici fatiscenti: l’avviso del Sindaco ai cittadini proprietari! I dettagli

Il Sindaco di Lauria informa la cittadinanza che:

“pervengono continuamente segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza, sul territorio di Lauria, e in particolare nel centro storico, di edifici abbandonati e fatiscenti; tali segnalazioni sono state confermate da una ricognizione di massima effettuata da parte dei competenti uffici comunali.

I fabbricati in questione, se non messi in sicurezza, sono potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità; inoltre, essendo sovente disabitati e in stato di abbandono, diventano facilmente ricovero di piccioni, ratti, cani randagi ed altri animali potenzialmente portatori di insetti parassiti e di malattie pericolose per la salute umana.

Si fa presente che i possessori dei suddetti edifici sono responsabili del mancato intervento di messa in sicurezza degli immobili medesimi e che, in caso di danni a persone o cose, sono punibili penalmente e civilmente.

Con la presente comunicazione e diffida di carattere generale, si vuole informare la cittadinanza che corre l’obbligo, per i proprietari degli immobili pericolanti, di intervenire con urgenza, senza necessariamente attendere diffide od ordinanze da parte del Comune; tali ordinanze infatti comportano, in caso di inottemperanza ed inadempienza, anche delle sanzioni penali.

Pertanto, anzichè attendere notifiche di eventuali provvedimenti coercitivi da parte degli organi tecnico-burocratici, preposti alla repressione di eventuali inosservanze di legge, sarebbe più utile prevenire l’emanazione di tali atti, producendo al Comune la documentazione relativa all’intervento manutentivo, corredato di tutta la documentazione richiesta per legge, in relazione alla tipologia di intervento.

Si dispone che al presente avviso venga data la massima diffusione e sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito istituzionale del Comune, e trasmesso, per conoscenza, ai seguenti soggetti:

Comando Stazione Carabinieri di Lauria;

Comando Polizia Locale;

ASP Ufficio di Igiene di Lauria”.

