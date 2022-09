Potenza, in provincia rinviata “Una cena da Re” con spettacoli e degustazioni di pietanze locali. Ecco la nuova data

Il Sindaco Giuseppe Galizia è lieto di annunciare il “Ritorno del Basileus” a Baragiano.

Ecco quanto precisa:

“Al via la settimana delle manifestazioni del “Ritorno del Basileus” presso il Comune di Baragiano.

Saranno delle serate all’insegna della enogastronomia con “Una cena da Re” in Piazza del Plebiscito Giovedì 8 Settembre (evento previsto per oggi ma rinviato causa maltempo), degustazione delle pietanze della tradizione baragianese in collaborazione con il comitato festa “S. Rocco”.

Altri momenti di intrattenimento attraverso lo spettacolo per grandi e piccini con Cico e anche “Napoli, Roma e Vienna… un viaggio musicale”, che vedrà la partecipazione del Trio Classica formato dal soprano Patrizia Borghini, dal baritono Saverio Sangiacomo e dal pianista Giuseppe Cillis.

Si tratta della prima giornata di una settimana ricca di eventi che spaziano dalla enogastronomia alla cinematografia, passando per il teatro.

Il tutto si inscrive nel solco dell’attenzione del Comune per l’affascinante storia dei popoli che hanno abitato questi territori, in particolare per il re dei Peuketiantes, di cui è rimasta testimonianza grazie al ritrovamenti archeologici degli ultimi anni”.

