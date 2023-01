Potenza: in provincia Tofee è stata abbandonata, ferita e resa cieca. Ecco la sua storia

Una storia, a lieto fine, quella di Toffee, una simil Breton di circa 2 anni.

Racconta la sua storia un cittadino:

“La cagnolina è stata trovata da sola in un bosco in provincia di Potenza, ferita, affamata e piena di pulci e zecche.

Una cosa è apparsa subito chiara, e cioè che le bruciature sulle orecchie e sul corpo erano i postumi di ferite da arma da fuoco.

Appena recuperata da un ragazzo del posto (che si è occupato di lei per circa 2 mesi), lo stesso si è messo in contatto con 2 associazioni per la tutela dei randagi che, assieme, hanno provveduto alle cure del caso ed a trovare un’ adozione per la povera creatura: Associazione DNA ed ENPA Sezione di Potenza.

Come prima cosa è stata portata da un veterinario, che ha diagnosticato ciò che è stato confermato da altri suoi colleghi: la cecità della bretoncina.

Dalla radiografia e dalla visita oculistica presso una clinica veterinaria è emerso, infatti, che lo sparo con pallini piccoli da fucile da caccia, è avvenuto in maniera frontale ed a distanza ravvicinata, forse in maniera intenzionale.

Oltre alle cure del caso, alla sfortunata creatura sono stati garantiti un altro stallo casalingo, presso una volontaria, e la condivisione di appelli, da parte di tante volontarie lucane per trovare una casa.

Tofee è partita poi per una vita nuova, con una casa nuova.

Ciò è avvenuto grazie alla sinergia di cittadini sensibili ed associazioni che fanno rete.

Questa è la storia di Tofee, questi sono i fatti…le chiacchiere stanno a zero”.

Ecco alcune foto della cagnolina cieca salvata dalla compassione e l’amore di un cittadino.

