Potenza: in questa piazza della provincia, le noci che “fanno bene al cuore” per salvare i bambini!

“Prendiamoci cura di ogni cuore”.

È per dare voce a questo messaggio e contribuire a salvare la vita dei bambini cardiopatici che nascono nei Paesi più poveri del mondo che, Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre, i volontari della Fondazione Mission Bambini Onlus saranno in 50 piazze italiane per distribuire, a fronte di una donazione, le noci che “fanno bene al cuore”.

L’iniziativa si svolgerà anche a Moliterno, in piazza De Biase.

Grazie ai fondi raccolti in quelle che per un fine settimana saranno le “piazze del cuore”, Mission Bambini potrà continuare a garantire ai piccoli cardiopatici l’assistenza medica di cui hanno bisogno, attraverso l’organizzazione di missioni operatorie salva-vita.

Scegliere le noci di Mission Bambini fa doppiamente bene al cuore, quello dei bambini che così potranno essere curati e quello di chi le acquisterà.

Questo frutto è, infatti, ricco di Omega3 e Omega6 che aiutano a prevenire i coaguli sanguigni, a migliorare la circolazione, a mantenere bassa la pressione del sangue e a ridurre il rischio di patologie cardiovascolari.

Per conoscere la piazza più vicina missionbambini.org.

Si stima che ogni anno, nel mondo, nascano 1 milione di bambini affetti da malformazioni congenite al cuore.

Di questi, circa l’80% nasce in un Paese povero.

Se però nei Paesi più avanzati le patologie vengono diagnosticate in fase prenatale e operate alla nascita, così non è dove invece mancano medici specializzati e ospedali adeguatamente attrezzati.

In questi Paesi, dove anche ottenere una diagnosi corretta è un lusso, la metà dei bambini cardiopatici è destinata a non raggiungere il primo anno di vita, mentre chi sopravvive manifesta gravi problemi di crescita e di sviluppo psicosomatico.

Per questi bambini l’unica speranza è rappresentata dalla solidarietà internazionale.

Dal 2005 Fondazione Mission Bambini interviene salvando i piccoli malati di cuore in Asia, Africa ed est Europa.

Porta, dove è necessario, personale medico e infermieristico volontario altamente specializzato, in modo che possa curare i bambini sul posto e formare il personale locale oppure, quando nel paese di origine mancano le strutture, porta in Italia (o in Romania, se nati in est Europa) i bambini malati.

Sostiene, inoltre, gli ospedali locali attraverso l’acquisto di attrezzature mediche e, quando necessario, copre i costi delle operazioni per le famiglie più povere.

In oltre 14 anni, Mission Bambini ha salvato 2.066 bambini cardiopatici attraverso operazioni di cardiochirurgia pediatrica, ha garantito visite e una diagnosi corretta ad oltre 16.000 bambini, ha coinvolto oltre 400 medici locali in attività di formazione gratuita.

Attualmente, la Fondazione è attiva con interventi di cura delle cardiopatie infantili in 7 Paesi: Cambogia, Eritrea, Myanmar, Romania, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

L’evento è realizzato grazie al sostegno di Noberasco.

Per seguire il progetto di Mission Bambini per la cura delle cardiopatie infantili all’estero: #GivetheBeat.

Di seguito la locandina dell’evento.