Potenza: in questa zona “Difficile godersi la passeggiata con i marciapiedi in questo stato”! La denuncia

Potenza, purtroppo, non viene risparmiata dalle lamentele dei pedoni.

In particolare un cittadino denuncia la situazione in cui versano alcuni marciapiedi e panchine.

Ecco quanto scrive:

“Nel corso di una delle mie quotidiane passeggiate mattutine per Potenza, ho avuto conferma della pessima condizione dei marciapiedi che dovrebbero invece costituire la prima sicurezza per i cittadini.

Lungo corso Garibaldi, direzione San Rocco, tra erbacce, panchine non fruibili e brusca interruzione del marciapiede per un parcheggio permanente non autorizzato, è difficile godersi la passeggiata”.

L’avete notato anche voi?

