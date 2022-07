Incuria e degrado a Potenza.

Ecco quanto denuncia una cittadina:

“Non so perché solo in Via dei Ligustri e Via dell’Edera non si è provveduto a tagliare l’erba.

In queste zone c’è un tratto di strada in cui rischiamo di essere investiti dalle auto per non farci graffiare dalla vegetazione selvaggia”.

Lo avete notato anche voi?

Ecco le foto.

