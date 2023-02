Potenza, in questo Comune della provincia sistemi di videosorveglianza per fermare furti e atti vandalici! Ecco i dettagli

Il Comune di Satriano di Lucania ha completato l’installazione dell’impianto di videosorveglianza comunale, posizionando le ultime telecamere nelle contrade cittadine.

Spiega il Sindaco Umberto Vita:

“Il progetto è partito nell’inverno del 2021, raccogliendo l’apprensione e la preoccupazione dei cittadini, allarmati dagli episodi di furto che avevano interessato Satriano e le vicine comunità nei mesi precedenti.

Abbiamo risposto a questa domanda di sicurezza con una strategia concreta per aumentare il controllo del territorio e scoraggiare i malintenzionati“.

Oggi l’impianto può contare su quaranta telecamere complessive, posizionate in punti strategici e attive 24 ore al giorno.

Sono presenti anche diverse fototrappole per sorvegliare i punti più nascosti e isolati di Satriano e nuovi varchi di controllo per la lettura delle targhe dei veicoli.

A coordinare il tutto c’è la Centrale Operativa, attivata presso il Comando della Polizia Locale, dalla quale si possono visualizzare ed estrarre le immagini trasmesse dalle telecamere.

L’obiettivo, in sinergia con il lavoro della locale stazione dei Carabinieri, è quello di dissuadere vandali e malintenzionati, salvaguardare il patrimonio pubblico, registrare situazioni di illegalità e rilevare eventuali criticità, consentendo il pronto intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri.

Dice il Sindaco Vita:

“Satriano si è dotata di un sistema più efficace e moderno di videosorveglianza a supporto di chi quotidianamente agisce per la tutela e la sicurezza dei cittadini.

Perché chiaramente la tecnologia non sostituisce, ma integra il lavoro delle forze dell’ordine, alle quali rinnovo la mia stima e il mio ringraziamento”.

L’impianto di videosorveglianza è oggetto di continuo monitoraggio e manutenzione, per garantirne la piena funzionalità e l’efficacia nel tempo, e l’intenzione dell’amministrazione comunale è di continuare ad incrementarlo e migliorarlo.

A tale scopo, ieri la Giunta di Satriano ha approvato il progetto “Occhi aperti h 24”, da candidare per il bando del Ministero dell’Interno per la realizzazione di impianti di videosorveglianza comunali.

Continua Vita:

“Siamo consapevoli che le telecamere da sole non risolvono tutto per garantire la sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio: l’attenzione e la collaborazione di tutta la comunità restano fondamentali per raggiungere questo obiettivo.

I vantaggi che i sistemi tecnologici di controllo rappresentano sotto il profilo della prevenzione, nonché per l’attività investigativa delle forze dell’ordine sono tuttavia innegabili e pertanto la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza comunale è un passaggio importante, che vogliamo continuare a seguire, intercettando i finanziamenti e le opportunità dei bandi nazionali e regionali“.

