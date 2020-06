Potenza: in questo liceo “Promozione di comportamenti e stili di vita più sani e corretti tra i giovani”! Ecco l’iniziativa

Si è concluso, con un incontro in streaming, il primo Laboratorio Emozionale ‘Mens sana in corpore sano’ tenuto al Liceo Pasolini di Potenza diretto dal professor Giovanni Latrofa che, anche grazie alla sensibilità della professoressa Antonietta Comodo, ha aderito all’Accordo regionale ‘Basilicata in marcia per la Cultura‘ inviato dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale a tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione.

L’incontro, diretto a tutti gli allievi, è stato coordinato dalla professoressa Lucia Pangaro che ha evidenziato l’importanza del progetto nel dare risposte concrete di cambiamento, specialmente in questo momento di emergenza che vede fortemente penalizzati i giovani e la scuola.

Proprio la professoressa Pangaro ha sottolineato:

“Sarà fondamentale puntare sui Laboratori Emozionali che prevedono la diffusione di comportamenti più armoniosi da inculcare negli allievi, fin dalla tenera età, con la possibilità di sperimentare buone pratiche da condividere con tutte le scuole lucane”.

Successivamente, l’architetto Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale dell’Accordo ‘Basilicata in marcia per la Cultura’, dopo aver dato i saluti del Presidente della Regione, Vito Bardi, ha illustrato il programma ‘Mens sana in corpore sano’ precisando che:

“L’iniziativa nasce a sostegno di Potenza Città europea dello sport 2021, e che Potenza, anche per rinforzare il suo ruolo di capoluogo di regione con la diffusione di buone pratiche, ha già aderito al programma con apposita delibera di giunta, per coinvolgere, come già successo per Matera 2019, tutti i comuni Lucani e fare, così, della Basilicata la prima regione ad avviare un programma condiviso di prevenzione sanitaria educando all’Arte di Vivere nel rispetto di sé stessi degli altri e dell’ambiente.

Questo l’obiettivo dell’iniziativa con cui Regione Basilicata, Comune di Potenza, MIUR Ufficio Scolastico Regionale, UNICEF, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Consigliera Regionale di Parità hanno dato l’avvio al programma ‘MENS SANA IN CORPORE SANO’ per far comprendere bene ai giovani, attraverso scuole e università, come realizzare le condizioni per superare la grave situazione legata al diffondersi del coronavirus, puntando proprio sulla promozione di comportamenti e stili di vita più sani e corretti, sulla prevenzione sanitaria e sulle regole elementari di tutela della salute di igiene e profilassi per il ben/Essere del Corpo e della Mente facendo tesoro del patrimonio culturale fonte di ricchezza Etica Estetica Economica per un rilancio turistico della Basilicata”.

Gli assessori del Comune di Potenza, Alessandra Sagarese e Alessandro Galella, in un messaggio fatto pervenire ai presenti, nel congratularsi con gli organizzatori per la forte adesione registrata, hanno sottolineato:

“L’importanza del coinvolgimento dei giovani e delle scuole per sostenere Potenza città europea dello sport 2021, confermando il loro impegno ad attuare l’Accordo Basilicata in Marcia per la cultura con l’inserimento nella nuova programmazione delle azioni riportate nella specifica delibera già approvata dalla giunta comunale.

In conclusione è stato consegnato un attestato agli allievi che hanno partecipato ai Laboratori Emozionali con la nomina simbolica ad Ambasciatori nel Mondo del Programma Umanitario ‘Basilicata in Marcia per la Cultura'”.

