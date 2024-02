Potenza, in questo quartiere si fanno avanti progetti per migliorare la vita dei residenti: i dettagli

Dopo le iniziative, ben riuscite, dei mesi estivi, l’associazione “APS Comitato Rione Cocuzzo”, costituita nel quartiere due anni fa, inizia a gettare le basi per progetti che possano migliorare la vita di questa zona strategica della città.

Come fa sapere in una nota:

“Per questo ad inizio mese grazie all’ospitalità dell’Associazione Famiglie Fuori gioco che ha messo a disposizione la propria sala

c’è stato un incontro con alcune delle altre associazioni presenti in zona e parte dei negozianti del quartiere.

Era importante che i rappresentanti delle altre realtà del rione conoscessero i membri del direttivo e si scambiassero idee con loro.

Il primo incontro è stato un primo passo importante e ci saranno altri incontri di questo tipo nei prossimi mesi.

Sono nate infatti le prime idee su come potrebbe essere una futura collaborazione tra la nostra associazione e gli abitanti del quartiere unitamente a tutte le altre realtà presenti come la scuola e la parrocchia.

Tra le altre cose, è stata discussa la possibilità di organizzare, nel quartiere, una Festa Rionale a fine estate.

Ha detto i il presidente dell’Aps Comitato, Samela Domenico:

“La ns. Associazione desidera offrire una piattaforma per le diverse esigenze e richieste della gente e impegnarsi per migliorare la vivibilità ai residenti invitandoli a diventare soci con un piccolo contributo del Tesseramento per dare forma congiuntamente alle molte nuove possibilità che la nostra nuova Associazione offrirà in futuro.

Intendiamo proporre alla cittadinanza alcuni progetti per migliorare i servizi del nostro quartiere.

Inoltre saremo ben lieti di ascoltare e far propri suggerimenti e proposte da parte di come noi ha a cuore la nostra comunità e intende dedicarsi per renderla sempre più vivibile ed accogliente.

Invitiamo quindi tutta la cittadinanza alla partecipazione, più saremo più forte sarà la nostra voce.

Si fa forte la necessità di un rilancio concreto e urgente sul piano della cura del cittadino e del luogo urbano, per cercare di arginare il sentimento di isolamento e abbandono da parte dei cittadini stessi.

È mettendo al centro gli abitanti che viene a costituirsi il progetto”.