Potenza: in tre finiscono in manette! L’operazione dei Carabinieri

Nel corso dell’intensificazione dei servizi, finalizzati al controllo del territorio ed alla prevenzione dei reati in genere, posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, sono state tratte in arresto tra la vigilia di Natale e Capodanno ben tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata del 24 dicembre 2023, sono stati i militari della Stazione di Lagopesole, che nella certosina attività di controllo del territorio espletata, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo un giovane di un paese limitrofo che si aggirava per le vie di quel centro storico con fare sospetto.

Il ragazzo, sottoposto a perquisizione veicolare e personale, veniva trovato in possesso di circa 100 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e di 10 grammi di cocaina occultati all’interno dell’abitacolo.

Vista la quantità e le modalità di custodia e conservazione dello stupefacente, è apparso subito che lo stesso fosse destinato all’attività di spaccio.

Pertanto la droga veniva sequestrata e per il giovane sono scattate le manette ed è stato condotto presso la casa circondariale di Potenza ove è rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La sera del 29 dicembre 2023, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Potenza, impiegati in analogo tipo di servizio preventivo svolto nei luoghi della movida cittadina, hanno proceduto all’arresto di due giovani potentini perché trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

L’operazione di polizia ha permesso, al termine, di sequestrare 53 grammi di hashish e 890,00 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Giova rappresentare che i procedimenti penali, per tutti gli interessati, sono nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, nei loro confronti vige il principio costituzionale di non colpevolezza fino all’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

Il risultato operativo conseguito è frutto della continua e metodica attività condotta dai reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, finalizzata ad arginare ogni forma di illegalità nelle aree maggiormente interessate da fenomeni criminali e, nel caso specifico, quelli legati allo spaccio ed al consumo di droghe.