Potenza, inaugurato il campetto di calcio dedicato e intitolato alla memoria del calciatore lucano Antonello Coviello. I dettagli

È stato inaugurato ieri a Poggio Tre Galli, il campetto di calcio dedicato e intitolato, alla memoria del calciatore lucano Antonello Coviello, scomparso nel 2015 alla giovane età di trentuno anni.

Da ieri a Poggio Tre Galli c’è un campo di calcio nuovo per le attività sportive.

I lavori, iniziati grazie all’ex assessore Blasi sono stati inaugurati dall’attuale assessore Gerardo Nardiello che ha voluto il suo predecessore con sé per rimarcare la continuità nella programmazione nonché dal Parroco Don Gerardo Cerbasi.

Nel suo intervento l’assessore Nardiello ha rimarcato che “dal 1983, grazie a Don Pinunccio Lattuchella è sempre stata organizzata una manifestazione che ha coinvolto i ragazzi in varie attività sportive”

“Il progetto di aggregazione e sport – ha proseguito Nardiello – è oggi brillantemente coordinato da Don Gerardo Cerbasi, grazie al quale, molti ragazzi, oggi, rivivono la gioia di poter incontrarsi, per condividere momenti di aggregazione sociale, proprio come trent’anni fa.

Con grande lealtà l’assessore Nardiello ha voluto condividere la gioia del nuovo campo sportivo con la precedente amministrazione che ”ha appaltato i lavori” sulla cui continuità gli attuali amministratori si sono mossi con la gioia di “aver portato avanti il progetto di riqualificazione del campetto con un investimento di trentamila euro”.

“Il risultato che si è realizzato – ha dichiarato Nardiello – dimostra come l’entusiasmo, la partecipazione e la solidarietà siano non soltanto dei valori civici trasversali ma anche e soprattutto capaci di raggiungere obiettivi altrimenti impensabili”.

“Ci troviamo davanti al miglior modo di agire per una pubblica amministrazione e per una società sana – ha concluso Nardiello – che in un solo gesto è capace di unire l’entusiasmo di chi vive la socialità più autentica nel territorio come Don Gerardo Cerbasi e le risorse progettuali dell’amministrazione condividendo i meriti tra tutti i soggetti che si sono impegnati a realizzare l’intervento.

E’ su questa strada che dobbiamo continuare per ottenere grandi ed importanti risultati per la nostra Città coinvolgendo anche le periferie”.