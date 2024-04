Potenza, incendio in questa Scuola della provincia: queste le ultime notizie

Il Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, aveva segnalato ieri un principio di incendio nella scuola probabilmente causato da autocombustione in un piccolo deposito-bagno utilizzato dai collaboratori scolastici come rimessa di detergenti e prodotti per l’igienizzazione”.

Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco di Villa d’Agri.

La Dirigente Scolastica ha poi confermato che non c’erano alunni all’interno del piano interessato e che gli stessi erano stati prontamente evacuati e fatti rientrare a casa.

Il sindaco ora aggiorna sulla situazione:

“Dopo un lavoro sinergico e senza sosta tra collaboratori scolastici e operatori comunali nel ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno dell’edificio scolastico, e un confronto con la Dirigente Scolastica, oggi venerdì 19 Aprile, la didattica è ripresa regolarmente”.